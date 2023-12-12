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Bodrum'da hafriyat kamyonlarına ve beton mikserlerine cezai işlem

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son 2 ayda 500'den fazla sürücüye yaklaşık 3 milyon liralık cezai işlem uygulandı. Bir beton mikseri sürücüsü ise emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilmesine tepki gösterdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine yönelik yapılan denetimler kapsamında son 2 ayda 500'den fazla sürücüye yaklaşık 3 milyon liralık cezai işlem uyguladı. Bu arada emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen bir beton mikser sürücüsü görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Bodrum'da 15 Mayıs itibariyle başlayan inşaat yasağı 15 Ekim'de sona erdi. Yarımada genelinde başta Gölköy, Yalıkavak, Göltürkbükü gibi bölgeler olmak üzere inşaat faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yasağın kalkmasının ardından Torba-Yalıkavak yolunu aktif olarak kullanan hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine yönelik denetim çalışmaları sürüyor. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Gölköy kavşağında hafriyat kamyonlarına ve beton mikserlerine yönelik denetim gerçekleşti. Denetimlerde yük taşıyan kamyonlarda branda kontrolü yapılırken, sürücülere yönelik kemer başta olmak üzere SRC-Psikoteknik belgesi gibi kontroller yapıldı. Bu kapsamda son 2 ay içerisinde toplamda 500'den fazla hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine toplamda yaklaşık 3 milyon liralık cezai işlem uygulandı. Öte yandan ekiplerce araç sürücülerine kemer takmaları konusunda uyarılar yapılırken, araçlardaki çocuklara ise boyama kitabı hediye edildi. Bu arada denetimler sırasında kemer takmadığı gerekçesiyle 436 lira ceza kesilen bir beton mikseri sürücüsü, kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Beni çekme yetkiniz yok, beni niye çekiyorsun' diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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