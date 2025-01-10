Bodrum'da Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sırasında araçta hasar meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Torba Mahallesi'nde seyir halindeki Mehmet Ö'nün kullandığı 48 AEU 028 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.