Bodrum'da Hafif Ticari Araç Yayaya Çarptı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hafif ticari aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Lütfü Köksal A'ya çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanan Köksal hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 AJJ 097 plakalı hafif ticari araç, Mümtaz Ataman Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfü Köksal A'ya (87) çarptı.

Yaralanan Köksal A, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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