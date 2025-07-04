Bodrum'da Gulet Teknesinde Yangın: 8 Turist Tahliye Edildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 27 metre uzunluğundaki 'My Lover' isimli gulet teknede yangın çıktı. 8 Polonyalı turist ile 5 personel tahliye edilirken, yanan tekne battı.

Datça Mersincik koyundan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na gitmek için denize açılan 'My Lover' isimli gulette, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Koya 2 mil mesafedeki yangına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 botu ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknedeki Polonya uyruklu 8 turist ile 5 mürettebat taliye edildi. Ekiplerin 1 saatlik çabası sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangının klima elektrik kablolarından çıktığının tespit edildiği belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),