Bodrum'da Gulet Teknesinde Yangın: 8 Turist Tahliye Edildi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'My Lover' isimli gulet teknede çıkan yangında 8 Polonyalı turist ve 5 personel tahliye edildi. Yangın, elektrik kablolarından kaynaklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 27 metre uzunluğundaki 'My Lover' isimli gulet teknede yangın çıktı. 8 Polonyalı turist ile 5 personel tahliye edilirken, yanan tekne battı.

Datça Mersincik koyundan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na gitmek için denize açılan 'My Lover' isimli gulette, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Koya 2 mil mesafedeki yangına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 botu ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknedeki Polonya uyruklu 8 turist ile 5 mürettebat taliye edildi. Ekiplerin 1 saatlik çabası sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangının klima elektrik kablolarından çıktığının tespit edildiği belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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