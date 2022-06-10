Bodrum'da göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı. Güvercinlik Mahallesi'nde bir otelde çıkan yangına müdahaleye giden Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı 48 UM 032 plakalı itfaiye aracı, yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkarak Güvercinlik-Mumcular Kavşağı'nda devrildi. Kazada, devrilen araçtaki iki itfaiye eri yaralandı. Hafif yaralanan şoför Çağdaş Varvil, kaza yerine gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken diğer yaralı, kontrol amacıyla Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü. Devrilen itfaiye aracının yoldan kaldırılması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı. AA / Ali Ballı - Güncel Güvercinlik İtfaiye Bodrum Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bodrum'da göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.