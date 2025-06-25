Bodrum'da Gönüllü Dalgıçlarla Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

Bodrum'da Gönüllü Dalgıçlarla Deniz Dibi Temizliği Yapıldı
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Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde 161 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi'nin 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla düzenlediği etkinlikte toplanan atıklar farkındalık amacıyla sergilendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlarla yapılan deniz dibi temizliğinde 161 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Yalıkavak Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı.

Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibince deniz dibinden 161 kilogram atık toplandı.

Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Yalıkavak sahilinde sergilendi. Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Etkinlik için Bodrum Belediyesine teşekkür eden Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, tatilcilerden ve vatandaşlardan atık atmamalarını, denizleri temiz tutmalarını istedi.

Deniz dibi temizliği, 2 Temmuz'da Gündoğan sahilinde devam edecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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