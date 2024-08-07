Bodrum'da Gönüllü Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliğini Tamamladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı.

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinin 2024 yılı son etabı Çiftlik Koyu'nda yapıldı.

Çalışmaya, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem ile Çiftlik Muhtarı Hasan Kocaman'ın yanı sıra belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi, ilgili birim personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Mayıs ayından bu yana her hafta farklı bir koyda deniz dibini temizleyen dalgıçlar, Kumbahçe, Yalıkavak, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Gümbet, Gündoğan, Türkbükü, Torba, Güvercinlik ve Çiftlik koylarından 7 bin 436 kilogram atık çıkardı.

Deniz dibindeki temizlik çalışmalarının her yıl düzenli yapılması planlanıyor.