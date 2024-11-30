Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığına Ait 38 Deniz Taşıtı İhaleyle Satıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığında yakalanan 38 deniz taşıtı, ihaleyle satıldı.

İlçede göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen ve Gölköy Mahallesi'ndeki yediemin otoparkına çekilen deniz araçları, İlçe Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

Tahmini satış bedelleri 6 ile 260 bin lira arasında değişen 36 sürat botu ve jet-skilerin tamamı satıldı.

İhalede 1 milyon 350 bin lira değer biçilen "Poseidon" isimli yelkenli 3 milyon 75 bin liraya, 1 milyon 400 bin tahmini satış bedeli olan "Star" isimli yelkenli de 2 milyon 250 bin liraya alıcı buldu.

Deniz araçların tamamı toplam 8 milyon 890 bin liraya satıldı.