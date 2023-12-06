Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Tutuklama

Son Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'inin tutuklanmasına karar verildi. Zanlıların düzensiz göçmenlerden para aldıkları öne sürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'inin tutuklanmasına karar verildi.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında Rusya uyruklu 3 kişinin de bulunduğu 10 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Rusya uyruklu 2 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, düzensiz göçmenlerden 3 ila 8 bin avro arasında para aldıkları öne sürüldü.

Bodrum ilçesi açıklarında dün, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince farklı zamanlarda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 81 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Bodrum Rusya Muğla Göçmen Kaçakçılığı Rusya Tutuklama Adliye Gözaltı Sahil Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title