Bodrum'da Gezi Teknesinde Yaralanan Kişi Tahliye Edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gezi teknesinde yaralanan bir kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.