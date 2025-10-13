Haberler

Bodrum'da Fuhuş Operasyonu: 7 Tutuklama, 16 Kadın Kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyon, fuhuşa aracılık ve zorlama suçlarına yönelik gerçekleştirildi, 16 kadın kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçede "fuhuş", "fuhşa aracılık", "fuhşa zorlama", "fuhşa yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 16 kadın kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
500
