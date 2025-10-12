Haberler

Bodrum'da Fuhuş Çetesine Operasyon: 7 Tutuklama

Bodrum'da Fuhuş Çetesine Operasyon: 7 Tutuklama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fuhuş çetesi operasyonunda, zorla fuhuş yaptırılan 16 yabancı uyruklu kadının kurtarıldığı ve 7 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bodrum'da fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler tarafından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 16 yabancı uyruklu kadına otel, pansiyon, apart ve evlerde zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. 'Fuhşa teşvik aracılık yer ve imkan sağlama' suçundan 10 Ekim'de adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
