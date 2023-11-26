Bodrum'da Fırtınanın Ardından Denizde Kirlilik

Bodrum'da etkili olan kuvvetli fırtınanın ardından Bodrum Limanı ve Kumbahçe Meydanı önünde ve deniz yüzeyinde tabaka halinde çöp birikti. Başta plastik ve ahşap olmak üzere birçok katı atığın deniz yüzeyinde ve sahilde birikmesi istenmeyen bir görüntü oluşturdu.

Bodrum'da etkili olan kuvvetli fırtınanın ardından Bodrum Limanı ve Kumbahçe Meydanı önünde ve deniz yüzeyinde tabaka halinde çöp birikti. Başta plastik ve ahşap olmak üzere birçok katı atığın deniz yüzeyinde ve sahilde birikmesi istenmeyen bir görüntü oluşturdu.