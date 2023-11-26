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Bodrum'da Fırtınanın Ardından Denizde Kirlilik

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Bodrum'da etkili olan kuvvetli fırtınanın ardından Bodrum Limanı ve Kumbahçe Meydanı önünde ve deniz yüzeyinde tabaka halinde çöp birikti. Başta plastik ve ahşap olmak üzere birçok katı atığın deniz yüzeyinde ve sahilde birikmesi istenmeyen bir görüntü oluşturdu.

Bodrum'da etkili olan kuvvetli fırtınanın ardından Bodrum Limanı ve Kumbahçe Meydanı önünde ve deniz yüzeyinde tabaka halinde çöp birikti. Başta plastik ve ahşap olmak üzere birçok katı atığın deniz yüzeyinde ve sahilde birikmesi istenmeyen bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Çevre Doğal Afet Güncel Haberler

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