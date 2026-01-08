Haberler

Muğla'da Fırtına: 2 Tekne Karaya Oturdu

Muğla'da Fırtına: 2 Tekne Karaya Oturdu
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir yelkenli karaya oturdu ve bir balıkçı teknesi sulara gömüldü. Meteoroloji, bölge için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Feribot seferleri iptal edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle yelkenli karaya oturdu, 1'i balıkçı, 1'i yelkenli tekne olmak üzere 2 tekne suya gömüldü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum-Kaş arası için 'fırtına'; Muğla ve çevresi için 'sağanak2 uyarısı Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bitez Sahili'nde 6 metre uzunluğundaki yelkenli tekne karaya vurdu, hasar oluştu. Ortakent'te de 5 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi sulara gömülürken, Torba Sahili'nde demirli 12 metre uzunluğunda su alan yelkenli teknenin bir bölümü suya battı. Yapılması planlanan Bodrum-Datça ve Datça - Bodrum arası feribot seferleri de iptal edildi. Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
