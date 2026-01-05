Haberler

Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli

Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine Bodrum-Datça ve Datça-Bodrum arasındaki feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın etkisini 8 Ocak akşamına kadar sürdüreceği belirtiliyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, meteoroloji tarafından yapılan uyarı kapsamında denizlerde beklenen fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça, Datça-Bodrum arası feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Uyarıda, "Rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 8 Ocak Perşembe akşam saatlerinde kuzeyden güneybatıya dönüp, etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Beklenen fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça saat 10.00 seferi ile Datça-Bodrum arasındaki saat 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan, fırtınanın ise 8 Ocak saat 21.00'a kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Eyüpsultan'da restorana operasyon; valizde değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu

İstanbul'da restorana operasyon: Milyonlarca liralık silah bulundu
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti