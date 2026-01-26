Haberler

Bodrum'da fırtına; ağaçlar devrildi, motoryat karaya oturdu, feribot seferleri iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, ağaçların devrilmesine, feribot seferlerinin iptal edilmesine ve park halindeki bir otomobile zarar vermesine neden oldu. Ekipler, devrilen ağaçlar ve hasar gören su boruları için çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bir motoryat karaya oturdu, Bodrum-İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından ilçede etkili olan fırtına nedeniyle Ortakent ve Yalıkavak mahallelerinde ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla ağaçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ise fırtınanın etkisiyle bir duvar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Duvarın altında kalan su borusu patlarken, otomobilde de hasar oluştu. Ekipler tarafından su borusunun onarımı için çalışma yapıldı.

Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum-İstanköy arasında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Gümbet Koyu'nda tonozdan kopan bir zodyak bot, başka bir balıkçı teknesi tarafından yedeklenerek kurtarıldı. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki bir motoryat ise tonozdan kopması sonucu sürüklenerek karaya oturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
