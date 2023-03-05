Bodrum'da fırtına etkili oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu.

Bodrum'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, gün içerisinde etkisini arttırdı. İlçede sağanak ve fırtına etkili olurken, kısa süreli dolu yağdı. Gümüşlük'te yaşamı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu. Öte yandan, fırtına anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.