Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da fırtına etkili oldu

Güncel Haberler

Bodrum'da fırtına etkili oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu.

Bodrum'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, gün içerisinde etkisini arttırdı. İlçede sağanak ve fırtına etkili olurken, kısa süreli dolu yağdı. Gümüşlük'te yaşamı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu. Öte yandan, fırtına anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fırtına Bodrum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title