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Bodrum'da firari uyuşturucu suçlusunun yakalanması

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bodrum Muğla Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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