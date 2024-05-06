Bodrum'da firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "Kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi yakaladı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.