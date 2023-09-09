Bodrum'da firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık" suçlarından 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.T'nin ilçede olduğu belirlendi.

JASAT timlerince Turgutreis Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.