Bodrum'da FETÖ Üyesi 9 Kişi Yakalandı, 5'i Tutuklandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalanan 8 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 organizatörün arasında bulunduğu 9 kişiden 5'i tutuklandı, 3'üne ise ev hapsi verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında bir lastik bot tespit etti. Türk kara sularını terk etmeye çalışan bot, ekiplerce durduruldu. Botta bulunan 9 kişi, gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede bu kişilerin FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 2 albay, 4 üsteğmen, 2 astsubay, diğerinin ise organizatör olduğu belirlendi. Şüphelilerin Aydın'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına geçmek üzere denize açıldıkları tespit edildi. Ayrıca 8 şüphelinin, FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, dün, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri organizatör 5'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

