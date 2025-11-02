Haberler

Bodrum'da FETÖ Üyesi 5 Şüpheli Lastik Botla Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi tutuklandı. Sahil Güvenlik, şüpheli bir lastik botu tespit ederek 9 kişiyi yakaladı. Aralarında askeri geçmişe sahip olan zanlılar, illegal yollarla kaçış planı yapmıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilçe açıklarında yakalanan 8'i FETÖ şüphelisi 9 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar arasında FETÖ şüphelilerini yurt dışına yasa dışı yollarla geçişini organize ettiği ileri sürülen kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Turgutreis Sahil Güvenlik Merkezi tarafından dün, Yalıkavak Mahallesi açıklarında şüpheli bir fiber lastik botun tespit edildiği bilgisi üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu görevlendirilmişti.

Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bottaki "FETÖ üyesi olmak" suçundan yargılanan 8 kişi ile göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakalamıştı.

Yurt dışına çıkış yasakları olan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski albay, eski üsteğmen ve eski astsubay olduğu belirlenmişti.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede ise şüphelilerin yurt dışına kaçmak için Aydın'ın Didim ilçesinden bota bindikleri tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Valencia maçında sakatlanan Arda'nın son durumu belli oldu

Milyonların yüreği ağzına gelmişti! İşte Arda'nın son durumu
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Liverpool kabustan uyandı! Mohamed Salah tarihe geçti

Kabustan uyandılar
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.