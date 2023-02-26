BODRUM'DA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde fırtına etkili oldu.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde fırtına etkili oldu. Bodrum- Kos arası feribot seferleri iptal edilirken, denizcilere ve balıkçılara 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Denizde dalgaların boyu yer yer 2 metreyi aşarken, Bodrum-Kos arası feribot seferleri iptal edildi. Balıkçılara ve denizcilere 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı. Öte yandan, fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel