Haberler

Bodrum'da Fenalaşan Yaşlı Turist Tıbbi Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede rahatsızlanan 86 yaşındaki Arjantinli turist Juan Fernando de Alzaga, yapılan tıbbi tahliye ile hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan teknede fenalaşan yaşlı turistin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Arjantinli Juan Fernando de Alzaga'nın (86) gece saatlerinde Kissebükü mevkisindeki teknede rahatsızlanması üzerine kaptan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait tam donanımlı deniz ambulansı bölgeye hareket etti.

Ekiplerce Bodrum'daki marinaya getirilen yaşlı turist, burada bekleyen ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Sıfır aldığı otomobil başına bela oldu! 30 kez servise gitti, değişmeyen parçası kalmadı

Büyük hayallerle aldığı sıfır otomobil başına bela oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceye damga vuran transferi öğrenen taraftarın gözyaşları sel oldu

Geceye damga vuran transferi öğrenince gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.