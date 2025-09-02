Bodrum'da Fenalaşan Yaşlı Turist Tıbbi Tahliye Edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede rahatsızlanan 86 yaşındaki Arjantinli turist Juan Fernando de Alzaga, yapılan tıbbi tahliye ile hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan teknede fenalaşan yaşlı turistin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Arjantinli Juan Fernando de Alzaga'nın (86) gece saatlerinde Kissebükü mevkisindeki teknede rahatsızlanması üzerine kaptan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait tam donanımlı deniz ambulansı bölgeye hareket etti.
Ekiplerce Bodrum'daki marinaya getirilen yaşlı turist, burada bekleyen ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel