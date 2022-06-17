Bodrum'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, farklı suçlardan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, farklı suçlardan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda hakkında, "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak", "göçmen kaçakçılığı", "açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" gibi altı ayrı suçtan 13 yıl 26 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan F.Ş, Turgutreis Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timlerince yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Ali Ballı - Güncel Güncel Haberler

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