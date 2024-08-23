Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Esnaf Taklit Ürün Denetimine Karşı Oturma Eylemi Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup esnaf, taklit ürün denetimini engellemek için yolu ulaşıma kapatıp, oturma eylemi yaptı. Denetime tepki gösteren esnaf, Bodrum Belediye Meydanı'nda toplandı ve Neyzen Tevfik Caddesi'ni saksılarla ulaşıma kapattı. İlçe Emniyet Müdürü'nün ikna çabaları sonucunda esnaf dağıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup esnaf, taklit ürün denetimini engellemek için yolu ulaşıma kapatıp, oturma eylemi yaptı.

Çarşı merkezinde esnafın bir kısmının taklit ürün satışı yaptıkları bilgisi üzerine denetim yapılmak istendi.

Denetime tepki gösteren bir grup esnaf kepenk kapatıp, Bodrum Belediye Meydanı'nda toplandı.

Neyzen Tevfik Caddesi'ni saksılarla ulaşıma kapatan esnaf, oturma eylemi yaptı.

Polis ekiplerinin ikazlarına rağmen grup dağılmayınca olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin ikna çabaları sonuç verdi.

Darendeli ile bir süre konuşan esnaf dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Neyzen Tevfik Ekonomi Bodrum Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Geçici vergi uzatıldı mı 2024? MasterChef çikolatalı sufle tarifi! En güzel çikolatalı sufle tarifi! çikolatalı sufle tarifi nasıl yapılır? çikolatalı sufle için malzemeler! Galatasaray Lig maçı ne zaman? Ç.Rizespor Fenerbahçe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celta Vigo Valencia CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Göztepe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monchengladbach Bayer Leverkusen CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Monchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bu hafta Trabzonspor maçı yok mu? TS Kayserispor maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? GS Gaziantep maçı neden yok, ertelendi mi? MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ekşi Elmalar filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölmek İçin Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölmek İçin Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi?
title