Bodrum'da Eski Eşini Vuran Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı eski eşini tabancayla öldüren sanık ile oğlunun yargılanmasına başlandı.

Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık H.Ö.A, tutuksuz yargılanan oğlu B.A. ve öldürülen Hüsne Topal'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan H.Ö.A, eşiyle 2021'de gerçekleşen boşanmanın sadece kağıt üzerinde olduğunu iddia etti.

Aralarında sorun bulunmadığını, 2023'te meydana gelen depremde eşinin kendisini arayarak "Gel beni Hatay'dan al." dediğini iddia eden H.Ö.A, şöyle konuştu:

"Onu Bodrum'a getirdim. Aynı evde yaşıyorduk. 2023'ten beri beraberdik. Olay günü Hüsne işe gideceğini söyledi. Telefon konumundan baktığımda işte olmadığını gördüm. Şüphelerim vardı, konum S.T'nin evini gösteriyordu. Oraya gittim, niye gittim bilmiyorum. Kapıya geldiğimde Hüsne ile karşılaştım. Kalbim patlayacak gibiydi, sonra S.T. geldi ve bana küfür etti. Kendimi kaybettim, kontrolsüz bir şekilde ona ateş ettim. Hüsne'yi hedef almadım, ona nasıl isabet etti görmedim. O korkuyla daha sonra oradan uzaklaştım. Saklanmadım, bilinçli bir cinayet işlemedim."

H.Ö.A, korsan taksi işi yaptığını ve silahı kendisini korumak için arabada taşıdığını iddia etti.

B.A. ise olay günü silahı babasının kendisine verdiğini, yaşanan olaydan haberdar olmadığını öne sürdü.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyetince H.Ö.A'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık B.A'nın yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartının devamına karar verildi.

Duruşma, 16 Haziran'a erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde aile avukatı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Üyesi Perihan Ceviz, açıklama yaptı.

Olay

Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta 24 Temmuz 2024'te Hüsne Topal ile eski eşi H.Ö.A. tartışmış, Topal'ı darbeden H.Ö.A. daha sonra kadına tabancayla ateş etmişti. Kurşunların isabet ettiği Topal ile yanındaki S.T. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal yaşamını yitirmiş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. H.Ö.A'nın ardından oğlu B.A. da gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden H.Ö.A ile oğlu B.A çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, B.A. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.