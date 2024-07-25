Bodrum'da Eski Eşini Öldüren Şüpheli ve Yardım Edenler Adliyeye Sevk Edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eski eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli ile ona yardım ettiği iddia edilen oğlu ve arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Hüsne Topal'ın dün öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında eski eşi H.Ö.A'nın ardından oğlu B.A. ile arkadaşı E.D. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı H.Ö.A, gazetecilerin "Eski eşini neden öldürdün?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Olayda yaşamını yitiren Hüsne Topal'ın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Bodrum-Milas Havalimanı'ndan uçakla memleketi Hatay'a gönderildiği öğrenildi.

Olayda yaralanan S.T'nin ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta dün Hüsne Topal ile eski eşi H.Ö.A. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, Topal'ı darbeden H.Ö.A, daha sonra kadına tabancayla ateş etmişti. Kurşunların isabet ettiği Topal ile yanındaki S.T. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal yaşamını yitirmiş, kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

Topal'ın, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'dan Bodrum'a yerleşmişti.