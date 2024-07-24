Bodrum'da Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evinin önünde tartıştığı eski eşi Hacı Ömer A. (44) tarafından darbedildikten sonra tabancayla vurulan Hüsne Topal (39) hayatını kaybederken, yardım etmeye çalışan arkadaşı Sedat T. (42) ise yaralandı. Olaydan sonra otomobille kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Geriş Mahallesi 6012 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Ömer A. 2021 yılında boşandığı eşi Hüsne Topal'ın bulunduğu eve gitti. Evin önüne inen Hüsne Topal ile Hacı Ömer A. tartışma çıktı. Hacı Ömer A. tartışmanın büyümesi üzerine Topal'ı darbetmeye başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Topal'ın yardım çağrıları üzerine arkadaşı Sedat T., yanlarına gelerek Ömer A.'ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada belinden tabancasını çıkaran Hacı Ömer A., eski eşi Hüsne Topal ve yardıma gelen kadının arkadaşı Sedat T.'ye art arda ateş etti. İkili kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli ise otomobille olay yerinden kaştı.

Yardım çığlıkları ve silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hüsne Topal ve Sedat T., ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi Hüsne Topal yaşamını yitirdi, Sedat T.'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Topal'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaşan Hacı Ömer A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, olayda yaşamını yitiren Hüsne Topal'ın Hataylı olduğu ve depremden sonra Bodrum'a yerleştiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.