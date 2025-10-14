Bodrum'da Eski Eş Cinayetinde Yargılama Sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı eski eşini tabancayla öldüren sanık ile oğlunun yargılanması sürdü.

Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Hacı Ömer A, tutuksuz yargılanan oğlu B.A. ve öldürülen Hüsne Topal'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal, eski damadının tahliye olan koğuş arkadaşı üzerinden ölüm mesajları ile tehdit edildiğini öne sürerek, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Avukatların karşılıklı beyanlarının ardından söz verilen sanık Hacı Ömer A, iddiaları kabul etmeyerek pişman olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, öldürülen Hüsne Topal'ın arkadaşı S.T'nin sağlık durumuna ilişkin rapor talebi ile tanığın dinlenmesi için duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde aile avukatı açıklama yaptı.

Olay

Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta 24 Temmuz 2024'te Hüsne Topal ile eski eşi Hacı Ömer A. tartışmış, Topal'ı darbeden Hacı Ömer A. daha sonra tabancayla ateş etmişti. Kurşunların isabet ettiği Topal ile yanındaki S.T. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal yaşamını yitirmiş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. Hacı Ömer A'nın ardından oğlu B.A. da gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Hacı Ömer A. ile oğlu B.A çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, B.A. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.