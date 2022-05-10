Bodrum'da "Engelliler Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ve Menteşe ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Bodrum ilçesinde, hafta kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, sabah saatlerinde eski otogardan Merkez Turgutreis Ortaokulu ve Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı.

İskele Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından meydanda gösteriler düzenlendi. Etkinlikte engelli bireylere yönelik faaliyet gösteren okullar, dans gösterileri ve müzik dinletileri sundu, bazı öğrenciler şiir okudu.

Bodrum Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, ihtiyaç olan tüm okullarda, özel olan alt sınıflarda veya özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için oluşturdukları okullarda eğitimleri en iyi şekilde verme gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

AA / Güncel