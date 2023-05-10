BODRUM'DA ELEKTRİKLİ SKUTER YAYAYA ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, trafiğe kapalı alanda, elektrikli skuter çarpan kadın yaya yaralandı. Kaza anının, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

Olay, geçen hafta Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede kalabalığın arasında hızla seyreden skuter, bir işletmeden çıkan genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın yere düştü. Dengesini kaybeden skuter sürücüsü ise son anda durabildi. Çevredeki vatandaşlar, yaralı kadının yanına koşarak yardım etti. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken, vatandaşlar trafiğe kapalı alanda skuter kullanılmasına tepki gösterdi. Öte yandan, kaza anının bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.