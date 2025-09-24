Bodrum'da Elektrikli Scooter ile Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Caddesi İçmeler mevkisinde, Ata U. yönetimindeki elektrikli scooter ile Enis Berk K. idaresindeki 48 ALH 365 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve scooterda yolcu olarak bulunan Veysi A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
