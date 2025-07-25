Bodrum'da Eğlence Mekanında Saldırı: Genç Kadın Hastanelik Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da bir eğlence mekanında Leyla U., eski eşinin oturduğu masadaki Aleyna Huzur E.'nin arkasından yaklaşarak başını masaya vurdu. Olay sonrası Aleyna hastaneye kaldırıldı, Leyla ise gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Leyla U. (33), bir eğlence mekanında eski eşinin de yer aldığı masada oturan Aleyna Huzur E.'nin (25) arkasından yaklaşıp, başını masaya vurdu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Temmuz saat 02.30 sıralarında Karaova Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. Leyla U., arkadaşlarıyla birlikte oturan eski eşinin bulunduğu mekana geldi. Leyla U., henüz bilinmeyen nedenle, masada oturan Aleyna Huzur E.'nin arkasından yaklaşarak başını bir anda masaya vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aleyna Huzur E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan Aleyna Huzur E.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. layla ilgili şikayet üzerine gözaltına alınan Leyla U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Leyla U.'nun mekana girdikten sonra arkadan yaklaşarak Aleyna Huzur E.'nin başını masaya vurduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT'den kovulan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.