Bodrum'da eğlence mekanında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanında müşteriler ile mekan sahibi arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 2 kişi yaralanırken, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gece Gümbet Mahallesi'nde bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanına gelen F.Ö. ve E.K. ile henüz bilinmeyen nedenle mekan sahibi İ.K.A. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K.A., müşteriler F.Ö. ve E.K.'yı eğlence mekanındaki ofisine davet etti. Burada yaşanan arbedede F.Ö. ve E.K., mekan sahibi İ.K.A. ve çalışanları tarafından darbedildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, baygın halde olan F.Ö. ve E.K., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelilerden İ.K.A., O.A., M.S. adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken, darbedilen F.Ö. ve E.K. ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.