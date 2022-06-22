Bodrum'da "e-Twinning Projeleri" ödül töreni yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da "e-Twinning Projeleri" ödül töreni yapıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
Bodrum'da 'e-Twinning Projeleri' ödül töreni yapıldı

Bodrum ilçesinde, "2021 Yılı e-Twinning Projeleri Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri" ödül töreni gerçekleştirildi.

Bodrum ilçesinde, "2021 Yılı e-Twinning Projeleri Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri" ödül töreni gerçekleştirildi.

TED Koleji Konferans Salonunda düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Bodrum Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Şube Müdürü Mesut Topaloğlu, Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Akmeşe, bir konuşma yaptı. Ardından müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Daha sonra öğretmenler tarafından yürütülen nitelikli e-Twinning projelerine Ulusal ve Avrupa Kalite ödülleri ve levhaları takdim edildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title