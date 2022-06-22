Bodrum'da 'e-Twinning Projeleri' ödül töreni yapıldı

Bodrum ilçesinde, "2021 Yılı e-Twinning Projeleri Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri" ödül töreni gerçekleştirildi.

TED Koleji Konferans Salonunda düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Bodrum Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Şube Müdürü Mesut Topaloğlu, Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Akmeşe, bir konuşma yaptı. Ardından müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Daha sonra öğretmenler tarafından yürütülen nitelikli e-Twinning projelerine Ulusal ve Avrupa Kalite ödülleri ve levhaları takdim edildi.