Bodrum'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bayram tedbirleri kapsamında durdurulan bir takside 5 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, durdurulan takside 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Torba Uygulama Noktası'nda denetimleri sıklaştırdı.
Bu kapsamda, ekiplerce Konya'dan gelen taksi şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan incelemede 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.