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Bodrum'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Bodrum'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında arızalanan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. 3 düzensiz göçmen de yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 3 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 3 düzensiz göçmen de yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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