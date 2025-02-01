Bodrum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 45 Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocuklarında bulunduğu 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Karaada'da düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgede görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15), 11'i çocuk 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.