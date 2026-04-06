Bodrum'da botun batması sonucu 19 düzensiz göçmenin ölmesiyle ilgili 12 şüpheli tutuklandı

Bodrum açıklarında batma sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği lastik bot kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı. Olayın detaylarına göre, göçmenleri taşıyanlar ve konaklama adreslerini kiralayanların da aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzensiz göçmenlerin konakladığı ikameti kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö'nün de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden J.J.S, J.H, H.B, Ö.B, H.Ö, Y.E, H.S, M.R, M.D, A.M.G, İ.A. ve Y.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.B.O, Ö.K, A.A, Ö.A. ve Ç.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Yalıkavak açıklarında 1 Nisan'da Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot, olumsuz hava koşulları nedeniyle batmış, kazada 20 kişi kurtarılırken, 19 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olayın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, 2 Nisan'da belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, düzensiz göçmenlerin kaldığı ikameti kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö'yü yakalamıştı.

Operasyonda, düzensiz göçmenlerin bota bindiği noktada bulunduğu tespit edilen A.A, H.B, Y.E. ve Ö.B. de gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında ise gözaltı sayısı 17'ye yükselmişti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Haberler.com
500

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi
600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı