Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İlçede uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı. Yapılan çalışmada il dışından ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen 3 şüpheli, yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada, satışa hazır halde 140 paket uyuşturucu madde, hassas terazi ve bu suçtan elde edildiği belirlenen 13 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A, V.T. ve M.A.E, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler

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