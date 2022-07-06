Bodrum'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 1 gözaltı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 113 parça satışa hazır halde 203 gram skunk ele geçirildi, şüpheli E.G. gözaltına alındı. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 113 parça satışa hazır halde 203 gram skunk ele geçirildi, şüpheli E.G. gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.G.'nin Kurban Bayramı tatilinde piyasaya uyuşturucu madde süreceği istihbaratına ulaştı. Ekipler, Yalıkavak Mahallesinde, bugün akşam saatlerinde şüphelinin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 113 parça halinde satışa hazır halde 203 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan E.G.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Bodrum Güncel Haberler

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