Bodrum'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Neyzen Tevfik Caddesi Tepecik Meydanı'nda açık hava sergi etkinliği gerçekleştirildi. Ayrıca Bodrum'un Yalı Mahallesi'ndeki Gerenkuyu Plajı'nda Avrupa Çevre Ajansı 'Deniz Çöpleri İzleme Programı' kapsamında sahil temizliği yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dünya Çevre Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Neyzen Tevfik Caddesi Tepecik Meydanında, gün boyunca açık hava sergi etkinliği gerçekleştirildi.

Programda, Bodrum Belediyesi ile protokolü olan geri dönüşüm firmaları, STK'ler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından alanda stantlar açıldı. Stantlarda çocuklara kurabiye, pamuk şeker ikramında bulunulurken öğrenci, öğretmen ve vatandaşlara Dünya Çevre Günü hatırası hediyeler dağıtıldı.

Alana Bodrum Hatırası Tagı kurulurken ücretsiz fotoğraf çekimi de gerçekleştirildi. Bodrum'un kirlenmiş manzaraları ile Bodrum'un en güzel manzaralarının olduğu fotoğraflar da alanda sergilendi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras ile öğrenci ve öğretmenler stantları tek tek dolaşırken geri dönüşüm, bitkisel atık yağların dönüşümü, atıklardan yapılan eşyalar gibi pek çok konuda bilgiler verildi. Aynı zamanda çocuklar, çöplerle ilgili düşüncelerini içeren afişler hazırlayarak düşünce duvarına astı.

-Sahil temizliği yapıldı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Bodrum Belediyesi ile iş birliğinde Bodrum'un Yalı Mahallesi'ndeki Gerenkuyu Plajı'nda Avrupa Çevre Ajansı "Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında sahil temizliği yapıldı.

Avrupa Deniz Çöpleri İzleme Programı (MLW) kapsamında yapılan etkinlik, yılda 4 defa yapılmak üzere planlandı. Temizlik etkinliğinde toplanan çöpler, incelendikten sonra yapılacak olan bilimsel araştırmaya da zemin oluşturacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, insanların doğanın sahibi değil bir parçası olduğunu söyledi.

"Doğa yok olursa biz de yok oluruz" ifadesini kullanan Aras şunları kaydetti:

"İnsan nesli de kendi kendini tüketmeye doğru gidiyor, bu çok net. Bu yüzyılın başında dünyanın nüfusuna ve şu anki geldiği noktaya baktığınızda oradaki vahim durumu herkes görecektir. Atık miktarını, doğaya salınan sera gazlarını, denizlerin kirliliğini her şeyi artıran bir konu nüfus artışı. Nüfus artışıyla ve hele bu atıkla gidersek insan nesli zaten kendini yok edecek. Şu an da bunun önüne geçmenin yolu, farkındalık çalışmalarıdır. Doğanın sahibi değil doğanın bir parçası olduğumuzu çocuklarımıza öğretmek durumundayız. O yüzden burada bugün Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan bu etkinliği çok önemli buluyorum."