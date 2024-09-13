Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Dolandırıcılık Olayı: 400 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcı, M.Y.'yi kaçakçılıkla suçlayarak 400 bin liralık ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Polis, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, M.Y.'yi (53) adının kaçakçılık olaylarına karıştığını söyleyerek dolandırdı. Polis, M.Y.'nin 400 bin liralık ziynet eşyasını alarak kaçan 2 dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, önceki gün Bodrum ilçesi Çırkan Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi M.Y.'yi telefonla arayan bir kişi kendini polis olarak tanıttı ve mağdura adının kaçakçılık olayına karıştığını, ziynet eşyalarını yapılacak parmak izi ve laboratuvar incelemesi için kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Şüpheliler, ziynet eşyalarını teslim almak üzere otomobille M.Y.'yi ve yanındaki torununu iş yerinden alarak adrese geldi. M.Y. burada şüphelilere 400 bin liralık ziynet eşyasını verdi. Dolandırıldığını anlayan M.Y., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

Polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan, M.Y.'nin şüphelilerin otomobiliyle evine geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Dolandırıcılık Dolandırıcı Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Bodrum Güncel Polis Muğla Suç

Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Narin ile tutuklanan amcası aynı karede

Narin ile tutuklanan muhtar amcası aynı karede

 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas liderleriyle görüştü

Hamas'ın lider takımıyla Ankara'da sürpriz zirve

 İstanbul'da kan donduran olay! Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı

Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı
6 Şubat'ta da ağır hasar almıştı! Naci Görür'den Adanalıların uykularını kaçıracak uyarı

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Erden Timur dönüyor mu? Erden Timur, Galatasaray'a geri dönecek mi? Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir (Ferit) diziden ayrılıyor mu? Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı? Al Nassr Al Ahli maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ahli maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ruben Vargas kimdir? Ruben Vargas kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein gerçek adı ne? 14-15 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Jahrein tutuklandı mı, neden tutuklandı suçu ne? Jahrein hapiste mi? 14-15 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Roland Sallai kimdir? Roland Sallai kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title