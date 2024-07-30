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Bodrum'da doktora şiddet uygulayan kişi tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S. ile kız kardeşi Ö.S.A, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan E.S. adliye çıkışında gazetecilerin, "Doktoru darbettiğiniz iddia ediliyor ne söyleyeceksiniz? sorusu üzerine, "Ben darbetmedim doktor, beni darbetti." ifadesini kullandı.

12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, dün hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmış ve fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

Kalp hastası olduğu ve kalp pili taşıdığı belirtilen Tezvar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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