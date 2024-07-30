Bodrum'da Doktora Saldırı: Kalp Krizi Geçirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezinde hasta yakınlarıyla çıkan arbede sırasında kalp krizi geçiren Doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın (63) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Dr. Tevzar'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Engin S. (55) ve kız kardeşi Ö.S.A. (48) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Birçok sivil toplum kuruluşu üyesi sağlıkçı, Tezvar'ın görev yaptığı aile sağlığı merkezi önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Ortakent Mahallesi 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve ailesiyle birlikte tatile gelen Engin S., ateş şikayeti nedeniyle eşi Hilal S.'yi kız kardeşi Ö.S.A. ile birlikte aile sağlığı merkezine götürdü. Misafir girişi yaptıktan sonra Engin S., içeride hastası bulunan Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın muayene odasına girdi. Tezvar iddiaya göre Engin S.'ye, ateşi bulunan eşini hastaneye götürmesini söyledi. Engin S. ise eşinin burada tedavi edilmesini isteyerek, doktoru kolundan çekti. Çıkan tartışmada Tezvar ile Engin S. arasında arbede yaşandı. Odaya giren diğer hasta yakınları ile merkezde çalışan personel kavgayı sonlandırdı.

DOKTOR KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Olay sırasında fenalaşan Dr. Tezvar, yere yığıldı. Tezvar'a ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaparken ihbar üzerine merkeze ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Dr. Tezvar, bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Engin S. ve kız kardeşi Ö.S.A.'yı gözaltına alarak, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Engin S. ve kız kardeşi Ö.S.A. ise adliyeye sevk edildi. Engin S.'nin ifadesinde eşine bakması için doktorun yanına gittiği ve onu kolundan tutarak çektiği, sonrasında Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın kendisine küfrettiğini, yaşanan olayda kendisinin ve araya giren kardeşinin yaralandığını söyledi. Darp girişimi olmadığını iddia eden Engin S., kardeşi ile birlikte odadan çıktıktan sonra doktorun rahatsızlandığını öne sürdü.

Ö.S.A. ise olay sırasında araya girmek istediğini ve ağabeyinin ve kendisinin yaralandığını söyledi. Öte yandan, iki şüphelinin de darp raporu aldığı ve doktor Mustafa Hürkal Tezvar'dan şikayetçi oldukları belirtildi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SALDIRIYI KINADI

Olayın ardından sivil toplum kuruluşları Ortakent Aile Sağlığı Merkezi'nde bir araya gelerek saldırıyı kınadı. Basın açıklamasına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, birçok STK temsilcisi, sağlıkçı katıldı.

Sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini söyleyen Muğla Tabip Odası Başkanı Çetin Erdolu, "Yine kötü bir haberle bir araya gelebildik bundan dolayı üzgünüz, kızgınız. Bu şiddet artık son bulsun diyoruz ancak şiddetin politik bir tercih olduğu sürece engellenemeyeceğini de biliyoruz. Dr. Hürkal Tezvar arkadaşımız dün bir hasta yakını tarafından fiziki ve sözel şiddete maruz kalarak arrest olmuş şu an da yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermektedir. Sağlıkta şiddet haberi duymadığımız bir gün neredeyse hiç yok. Bunun tek suçlusu 30 yıldır süren sağlıkta piyasalaşma ve sağlığın ticari bir meta, hastanın müşteri olarak görüldüğü sağlık sistemidir. 3 dakikada bir randevu ile hasta bakmaya zorlanan kamu hastanesi hekimleri, 4 bin nüfusu olmasına rağmen bir o kadar da misafir hastaya bakmaya zorlanan tatil yöresi aile hekimleri şiddete maruz kalıyorsa bunun sorumlusu bu sistemi kurgulayan ve angaryaları hekimlere dayatan sağlık bakanlığı ile kışkırtılmış sağlık talebinden oy devşiren iktidarlardır" dedi.

Aile Hekimler Dernekleri Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demir ise "Bilinen kardiyak rahatsızlıkları olan ve ileri yaşına rağmen çalışmaya devam eden meslektaşımız hasta ve hasta yakınlarının yaptığı tartışma sonucunda fenalaşmış, kalp pili olmasına rağmen yaşadığı stres nedeniyle 2 kez kalp durması geçirmiş ve acil müdahale gerektiren bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dr. Tezvar'a acil şifalar diliyorum. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak sağlık çalışanlarına şiddetin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve bu durumun meslektaşlarımızın üzerinde büyük bir psikolojik baskı oluşturduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Zor çalışma şartları uygunsuz ve hukuksuz taleplerle mücadeleden aile hekimleri ve sağlık çalışanları her gün idarenin ve yüzlerce hastanın taleplerine yanıt vermeye çalışırken aynı zamanda şiddet riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar" diye konuştu.