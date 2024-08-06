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Bodrum'da doktora saldıranlar hakkında görüntüler ortaya çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde çıkan arbedede doktora saldıran kişilerin görüntüleri ortaya çıktı. Doktorun durumunun iyiye gittiği belirtildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezinde hasta yakınlarıyla çıkan arbedede kalp krizi geçiren doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın (63) yoğun bakımdaki tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği belirtildi. Doktor Tezvar'ı darbettiği iddiasıyla tutuklanan Engin Seymen (55) ve adli kontrolle serbest bırakılan kız kardeşi Ö.S.A.'nın (48) sağlık merkezinde, olay öncesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 29 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında, Ortakent Mahallesi 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve ailesiyle tatile gelen Engin Seymen, yüksek ateş şikayetiyle eşi Hilal S.'yi kız kardeşi Ö.S.A. ile birlikte aile sağlığı merkezine götürdü. Misafir girişi yaptıktan sonra Engin Seymen, içeride hastası olan doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın muayene odasına girdi. Tezvar, iddiaya göre, Engin Seymen'e, ateşi olan eşini hastaneye götürmesini söyledi. Seymen ise eşinin burada tedavi edilmesini isteyip, doktoru kolundan çekti. Çıkan tartışmada Tezvar ile Seymen arasında arbede yaşandı. Odaya giren diğer hasta yakınları ile merkezde çalışan personel kavgayı sonlandırdı.

Olay sırasında fenalaşan doktor Tezvar, yere yığıldı. Tezvar'a ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaparken, ihbarla merkeze ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Tezvar, özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Seymen ve kız kardeşi Ö.S.A.'yı gözaltına alıp, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seymen ve kız kardeşi Ö.S.A. ise adliyeye sevk edildi. Seymen'in ifadesinde, eşine bakması için doktorun yanına gittiği ve onu kolundan tutarak çektiği, sonrasında doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın kendisine küfrettiğini, yaşanan olayda kendisinin ve araya giren kardeşinin yaralandığını söyledi. Darp girişimi olmadığını iddia eden Seymen, kardeşiyle birlikte odadan çıktıktan sonra doktorun rahatsızlandığını öne sürdü. Ö.S.A. ise olayda araya girmek istediğini, ağabeyinin ve kendisinin yaralandığını söyledi. Öte yandan, 2 şüphelinin de darp raporu aldığı ve doktor Tezvar'dan şikayetçi oldukları belirtildi. Olayda Seymen tutuklanırken, kardeşi Ö.S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Olayın ardından özel hastanede tedavisi süren doktor Tezvar'ın durumunun iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu ve hastanede ara ara kısa yürüyüşler yaptığı belirtildi. Öte yandan, olay anı, öncesi ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Seymen'in doktor Tezvar ile kapısının önünde konuşurken önce kardeşi Ö.S.A.'nın ardından kendisinin odaya girdiği görüldü. Yükselen sesler üzerine diğer doktor ile hastaların kapının önüne geldiği, Seymen ve kardeşi Ö.S.A. odadan çıkarken koridorda yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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