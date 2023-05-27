Bodrum'da Dip Tarama Faaliyeti Çalışması Durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılmaya çalışılan dip tarama faaliyeti izinlerin tamamlanmaması nedeniyle durduruldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Müskebi Mahallesi deniz alanında bir firma yaklaşık 187 m3 dip tarama faaliyetinde bulunmak istedi.

Firma tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne üniversite tarafından hazırlanmış uygun görüşlü ekolojik rapor içeren Çevre Yönetim Planı sunulduğu, faaliyete ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "Tarama İzin Belgesinin" alındığı ancak 25-26 Mayıs'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler sonucunda firmanın faaliyete ilişkin alması gerekli izinleri tamamlamadığı tespit edildi.

Bu nedenle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınması gereken izinleri tamamlamayan firmanın dip tarama faaliyetine başlamasına izin verilmedi.