Bodrum'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada devrilen kamyonetin sürücüsü Gökhan Park, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, Park'ı ambulansla hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.
Gökhan Park (46) yönetimindeki 48 R 2073 plakalı kamyonet, Yalıkavak-Bodrum kara yolu Değirmenler mevkisinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Park, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.