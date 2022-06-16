Bodrum'da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı. Furkan K'nin kullandığı 48 V 2945 plakalı beton mikseri, Koyunbaba Mahallesi Açelya Sokak'ta manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırılırdı. Beton mikserinin devrildiği sırada çarptığı binanın duvarının bir bölümünde hasar oluştu. AA / Ali Ballı - Güncel Münir Karaloğlu Bodrum Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bodrum'da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.