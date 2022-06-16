Bodrum'da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

AA - Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

Furkan K'nin kullandığı 48 V 2945 plakalı beton mikseri, Koyunbaba Mahallesi Açelya Sokak'ta manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırılırdı.

Beton mikserinin devrildiği sırada çarptığı binanın duvarının bir bölümünde hasar oluştu.

AA / Ali Ballı - Güncel

Münir Karaloğlu Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title